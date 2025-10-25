TEMPORAL
“Els nens es van espantar, però tots van actuar molt bé”
L’escola d’Anglesola treballa per recuperar-se després de les destrosses pel vent. Servei d’acollida ahir per a 27 nens
Anglesola va emprendre ahir una jornada intensa de neteja després de l’ensurt viscut dijous a primera hora de la tarda quan el fort vent va arrancar part de la teulada del poliesportiu i va fer volar dotze panells sandvitx i les seues guies, que van impactar contra l’escola.
L’objectiu és restablir la normalitat com més aviat millor, especialment al centre educatiu, on l’incident va provocar moments de gran tensió i nervis malgrat que no es va haver de lamentar cap persona ferida.
Segons Alba Cera, directora del centre, “normalment ja entrem molt puntuals, però dijous encara ho vam fer uns minuts abans. Feia molt vent i vam decidir no fer files al pati, sinó entrar directament. A les 14.59 hores tots els nens ja eren a les aules”.
Pocs minuts després, un soroll intens i estremidor va sorprendre mestres i nens. “Estàvem al costat de dos mestres i una nena pujant a l’ascensor i vam sentir un impacte impressionant: plaques, finestres...”, va recordar.
Els mestres van reaccionar amb rapidesa: van activar un confinament preventiu i van avisar els serveis d’emergència. “Els nens es van espantar, però tothom va actuar molt bé, es van abraçar, es van donar suport...”, explica Cera.
Ràpidament, Bombers, Mossos i SEM van arribar al lloc per garantir la seguretat i valorar els danys. Ahir la prioritat va ser deixar el centre educatiu net i ordenat.
Malgrat no fer classe, l’escola va oferir servei d’acollida al centre de dia, al qual van assistir 27 alumnes dels 119 del centre.
“Ha estat un treball d’equip que emociona. Mestres, ajuntament, serveis d’emergències... van reaccionar molt ràpid”, va destacar Cera. L’escola confia a poder reprendre dilluns les classes amb normalitat. “El més important és que no hi ha hagut ferits”, va afegir. El poliesportiu estarà tancat fins a nova ordre per risc de despreniments, cosa que obliga a reorganitzar activitats de l’escola com la Castanyada o les classes d’educació física.