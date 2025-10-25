Renoven llicències del mercat fins al 2040
La Paeria prepara un concurs per adjudicar els espais. Actualment hi ha 76 parades i havia arribat a tenir-ne fins a 130
La Paeria de Balaguer ha renovat les 76 llicències actuals de venda no sedentària del mercat dels dissabtes, una mesura que garanteix la continuïtat dels titulars fins al 2040. S’ha reconegut la renovació automàtica de 12 paradistes regularitzant una situació que es mantenia amb pròrrogues anuals des de fa anys. D’altra banda, 31 paradistes han de completar documentació pendent en un termini de deu dies, i 33 són els que mantenen una autorització provisional “a precari” fins que es resolgui el nou procediment d’adjudicació dels espais.
Segons l’alcaldessa, Lorena González, “la regularització del mercat és una prioritat, ja que volem oferir un espai ordenat, segur i atractiu”. Va avançar que abans de finalitzar l’any la Paeria té previst obrir el nou concurs per adjudicar els espais del mercat, ja que actualment existeix llista d’espera per instal·lar-se, i va afegir que la renovació de les llicències respon a una directiva europea, que obliga a revisar i adjudicar periòdicament les autoritzacions de venda per garantir la lliure competència i la transparència en l’accés al mercat.
A més, va assegurar que aquest procés de concurrència competitiva permetrà assignar de forma transparent les parades vacants i actualitzar la distribució del mercat, garantint criteris de seguretat, mobilitat i sostenibilitat.
El mercat de Balaguer té ara 76 expositors, encara que n’havia tingut més de 130.