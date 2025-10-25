Roba 1.000 quilos de pomes al Pla d'Urgell
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Mollerussa un home de 44 anys acusat de robar uns 1.000 quilos de pomes, valorades en 570 euros, en una explotació agrícola de Vilanova de Bellpuig. Les gestions policials van comptar amb la col·laboració activa de diversos pagesos de la zona i van constatar que un home, en diversos dies alterns de les últimes setmanes, havia robat uns 150 quilos cada vegada de pomes. L’arrest s’emmarca en el Pla Operatiu Específic (POE) Món Rural de los Mossos.