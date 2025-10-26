PALLARS
La Conca de Tremp manté la recepta autòctona de mostillo
És un plat molt arrelat al territori elaborat amb el most del raïm, farina i nous
La Conca de Tremp presumeix de mantenir vivia una de les receptes més autòctones i arrelades del territori: el mostillo. És un plat elaborat amb el most del raïm, farina i nous.
Casa Badia de Tremp fa més de 100 litres durant la verema per donar resposta a la demanda dels veïns del Pallars, a casa Roca de Sant Martí de Barcedana és el plat estrella de la tardor i Llimiana va celebrar la fira el cap de setmana passat.