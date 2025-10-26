SEGRE

MUNICIPIS

Inauguren la millora del camí de la Donzell d'Agramunt

L’acte va tenir lloc ahir al migdia. - LAIA PEDRÓS

L’acte va tenir lloc ahir al migdia. - LAIA PEDRÓS

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Donzell va viure ahir una jornada de celebració amb motiu de la inauguració de les obres de millora del camí d’accés a Agramunt, una actuació llargament reivindicada. Després de molts anys de peticions, el projecte s’ha fet realitat amb la col·laboració entre administracions i entitats locals. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert, van presidir l’acte.

Així, l’actuació ha permès renovar prop de cinc quilòmetres del camí rural que connecta la Donzell amb Agramunt, una via molt utilitzada tant pels veïns com per vehicles agrícoles. Els treballs s’han centrat en l’aplicació d’un nou paviment de reg asfàltic que millora notablement la seguretat viària. D’altra banda, el cost total de les obres ha estat de 192.207,5 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking