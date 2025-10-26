MUNICIPIS
Inauguren la millora del camí de la Donzell d'Agramunt
La Donzell va viure ahir una jornada de celebració amb motiu de la inauguració de les obres de millora del camí d’accés a Agramunt, una actuació llargament reivindicada. Després de molts anys de peticions, el projecte s’ha fet realitat amb la col·laboració entre administracions i entitats locals. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert, van presidir l’acte.
Així, l’actuació ha permès renovar prop de cinc quilòmetres del camí rural que connecta la Donzell amb Agramunt, una via molt utilitzada tant pels veïns com per vehicles agrícoles. Els treballs s’han centrat en l’aplicació d’un nou paviment de reg asfàltic que millora notablement la seguretat viària. D’altra banda, el cost total de les obres ha estat de 192.207,5 euros.