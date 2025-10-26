ENERGIA
Campanya de recaptació de fons per aturar als tribunals la planta de biogàs de la Sentiu
La plataforma Pobles Vius organitza una jornada solidària a Tornabous amb aquesta finalitat. Després de nombroses al·legacions al projecte, que ha obtingut el vistiplau ambiental i urbanístic de la Generalitat
La plataforma Pobles Vius, contrària a la gran planta de biogàs prevista a la Sentiu de Sió, ha iniciat una campanya de recaptació de fons per recórrer davant dels tribunals l’autorització urbanística i ambiental de la Generalitat a aquest complex, els promotors del qual esperen aconseguir ben aviat la llicència municipal d’obres.
L’entitat considera que, una vegada s’esgoti la via de presentar al·legacions, l’única opció per frenar aquest projecte serà acudir als jutjats, la qual cosa suposa un elevat cost econòmic. Ahir van organitzar amb aquesta finalitat una jornada solidària a Tornabous, que va incloure activitats lúdiques com un esmorzar i un dinar popular amb un centenar de comensals, un taller de circ i un concert. També hi va haver un col·loqui amb representants de diferents plataformes d’oposició a plantes de biogàs.
Membres de Pobles Vius van insistir que el projecte de la Sentiu de Sió “presenta nombroses il·legalitats i defectes tècnics no prou exposats” i per això creuen que “no és just” que tiri endavant sense una revisió en profunditat. La plataforma aprecia nombroses carències, com falta de transparència sobre l’origen i la gestió futura dels residus i digestats, l’incompliment de distàncies mínimes amb captacions d’aigua potable i zones sensibles, i una avaluació insuficient dels impactes de les emissions i olors sobre els nuclis habitats.
A més, recorda que hi va haver més de 1.500 al·legacions individuals i col·lectives contra el pla especial urbanístic autònom per fer possible la planta, incloent-hi l’oposició de 21 ajuntaments i més de vint entitats socials i mediambientals del territori. Malgrat aquestes protestes, el projecte ha tirat endavant.
Pobles Vius va advertir de l’“efecte crida” que està provocant la proliferació de projectes de grans plantes de biogàs en municipis pròxims a la Sentiu, on es planegen noves instal·lacions d’aquest tipus o ampliacions de les ja existents. Actualment hi ha més d’una vintena de projectes a Lleida per aprofitar el metà de les dejeccions i altres residus orgànic en descomposició.
Així consta en la documentació que l’empresa ha remès a l’administració catalana. Hi detalla que el complex ocuparà una superfície de més de 50.000 metres quadrats i que el 60% de la matèria primera que farà servir seran dejeccions ramaderes. Un 32% seran “subproductes agrícoles i residus vegetals” i un 8%, residus líquids “procedents de la indústria alimentària” com escorxadors.
El biogàs obtingut se sotmetrà a un procés de depuració per aconseguir biometà, el poder calorífic del qual és equivalent al del gas natural. Aquest producte acabat es traslladarà en camions a punts on poder injectar-lo a la xarxa de distribució de gas. El procés donarà també com a resultat compost per utilitzar-lo com a fertilitzant i aigua regenerada.