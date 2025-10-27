FIRES
Autotardor clausura la 30a edició i calcula més de cent vendes en 3 dies
Tanca un bon any amb el Saló de la Fira de Sant Josep i l’Autotrac. Els organitzadors creuen que Mollerussa es reafirma com a referent automobilístic
La fira dels automòbils i furgonetes d’ocasió Autotardor de Mollerussa va tancar ahir la 30a edició amb un balanç positiu. El certamen, que va obrir divendres i que reunia aquest any més expositors que en l’anterior convocatòria, va finalitzar amb la satisfacció de l’ens organitzador, Fira de Mollerussa, pel volum de vendes realitzades, que confia que superin el centenar de vendes.
La xifra final no es coneixerà fins d’aquí a uns dies, quan es dugui a terme davant de notari el sorteig del premi de 3.000 euros entre els compradors d’un cotxe en el marc de l’esdeveniment firal. Serà llavors quan se sabrà també la procedència dels compradors, així com el volum de negoci aconseguit per les firmes participants en l’edició d’aquest any. Amb el certamen Autotardor, la capital del Pla d’Urgell tanca les cites firals anuals on és present el sector automobilístic i que inclouen també el Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep al mes de març i Autotrac a l’abril.
Nou rècord històric
A falta de confirmar el nombre final de transaccions i l’import, tot apunta que l’ens firal de la capital del Pla d’Urgell tancarà l’exercici del 2025 amb un nou any de rècord històric quant a la venda de vehicles –nous i d’ocasió– en el conjunt dels tres certàmens firals anuals, uns registres que reafirmen Mollerussa com a referent per al sector automobilístic de les Terres de Lleida.
En aquest sentit, divendres passat el president de l’ens firal i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va posar de relleu els més d’11 milions d’euros tancats en vendes de vehicles entre el Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep i l’Autotrac, una xifra que, sumada als registres de l’Autotardor d’aquest any, podria arribar a superar els 13 milions d’euros entre les tres fires. Aquesta xifra superaria els 11,9 milions registrats en el millor any fins ara, el 2019.
Amb una vintena d’expositors, la fira Autotardor va obrir les portes al públic divendres amb una llista de 380 vehicles a la venda i amb una gran varietat de preus. Així mateix, Fira de Mollerussa continuarà el calendari firal d’aquest any amb la 18a Mollerussa Lan Party, que se celebrarà del 6 al 9 de novembre.