La Granja dona a conèixer la pesca i l’Aiguabarreig en una nova fira
Concursos, rutes ornitològiques i cuina en directe en la primera Fira Natura i Pesca
La Granja d’Escarp va celebrar ahir la primera edició de la Fira de Natura i Pesca Aiguabarreig Segre-Cinca, dedicada a promocionar la riquesa ambiental d’aquest espai natural. Organitzada per l’ajuntament i amb suport de la Diputació, aquest nou certamen va oferir una jornada plena d’activitats per al públic familiar, que es van estendre des del matí fins al final del dia.
Entre les propostes van destacar els concursos de pesca amb categories sènior i infantil, que van connectar una tradició molt arrelada al municipi amb la promoció de l’entorn natural. Els assistents van poder disfrutar d’una ruta ornitològica guiada amb tren turístic per observar aus autòctones, que va incloure tres sortides diferents.
A més, es van organitzar jocs infantils de la mà de Jovial que van fer gaudir de valent els més petits, i hi va haver una zona d’expositors amb productes de proximitat i activitats de descobriment del medi. A primera hora es va servir un tradicional esmorzar a la brasa, i al migdia es va celebrar un vermut musical. A més, també es va fer un showcooking d’arròs amb cranc blau.
La programació de la tarda va incloure una degustació de mels i un taller d’elaboració d’espelmes amb cera natural. Per tancar la jornada, l’espectacle de circ a l’aire lliure Danscircant. La maravillosa historia del circo ambulante, a càrrec de SAC Espectacles, va oferir un bon final a aquesta primera edició de la fira.
Així mateix, paral·lelament, hi va haver un sorteig de diversos regals i els premis van incloure lots de productes de proximitat.