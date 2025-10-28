EMERGÈNCIES
Cremats dos vehicles en un incendi intencionat en un garatge de Ponts
El sinistre va provocar que onze persones fossin desallotjades a la zona de l’edifici
Els Mossos d’Esquadra investiguen un incendi pel que sembla intencionat que hi va haver la matinada de divendres passat a Ponts i que va arrasar un garatge, va calcinar dos cotxes i va obligar a desallotjar onze persones, segons ha pogut saber aquest diari. L’afectat va presentar una denúncia davant de la policia catalana al sospitar que algú va calar foc a l’immoble.
L’incendi es va declarar a les 4.20 hores de divendres al carrer la Parra de la localitat de la Noguera. Fins al lloc es van activar vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A l’arribada dels efectius, el foc estava completament desenvolupat. Per prevenció, es va tallar el carrer i es va desallotjar onze veïns que resideixen en domicilis propers a l’immoble en flames. A l’interior del garatge hi havia dos vehicles, eines i altres materials que van quedar calcinats completament. L’estructura de l’immoble va quedar danyada i el foc no va ser donat per extingit fins a mig matí. No hi va haver persones ferides.
L’amo del garatge i dels vehicles va presentar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra perquè sospita que el foc va ser provocat. Un portaveu policial va explicar que el cas s’està investigant i s’espera els resultats de la Inspecció Ocular Tècnic Policial, el procediment per obtenir indicis a l’immoble per determinar l’origen del foc. Per la seua part, l’afectat va explicar a SEGRE que “vaig interposar una denúncia perquè crec que algú em va cremar el garatge. He perdut tot el que hi havia a l’interior”. Per la seua part, l’alcalde, Josep Tàpies, va assegurar que “sabem que ho estan investigant els Mossos” i que no hi ha hagut altres incidents.