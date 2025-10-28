MEDI
El Jussà apuja taxes per a la recollida porta a porta
Començarà el 2026 a la Pobla, Salàs i Talarn. Es mantindran els contenidors en la resta per no augmentar més els costos
El consell del Pallars Jussà prepara una pujada de la taxa d’escombraries per abordar la recollida domiciliària a partir del gener del 2026 i serà d’un 12%, uns 20 euros més per habitatge. El baix índex de recollida selectiva va obligar a augmentar un 16% la taxa aquest any, fins als 159 euros, de forma que passaria a fregar els 180 euros a l’any. L’organisme té previst aprovar aquesta mesura en el ple d’avui, segons fonts de l’entitat.
A més, la recollida porta a porta només es farà de moment a la Pobla de Segur, Salàs i Talarn, mentre que Tremp i altres municipis i nuclis més petites es deixen per a una següent fase per no encarir més els costos. D’aquesta forma, es manté el model de recollida mitjançant illes de contenidors i s’incorporarà la domiciliària de forma gradual.
Al principi, es va estudiar abordar el porta a porta a tota la comarca, després es va reduir només a la zona nord i a l’estiu d’aquest any es va centrar en la Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars ieEl Pont de Claverol, a Conca de Dalt. S’ha optat per la Pobla, Talarn i Salàs a l’estar en una mateixa línia de recollida.
L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero (PSC), va explicar que aplicar la recollida domiciliària a la Pobla i Tremp alhora multiplicaria exponencialment els costos, ja que suposen el 80% en el sistema de recollida al tenir censada la major part de la població.
A més, va remarcar que també cal comprar els camions per a la prestació del servei i el material per a la distribució als habitatges. No obstant, va assegurar que Tremp s’incorporarà en una pròxima fase, una cosa que ha redundat que la taxa d’escombraries no sigui encara més elevada.
La previsió és que els tres partits al consell –ERC amb 8 consellers i PSC amb 5, ambdós al govern, i Junts, a l’oposició amb 6 consellers– estiguin d’acord en la posada en marxa d’aquesta primera fase.