ENERGIA
Més de 2,2 milions per a panells solars sobre túnels de la C-13 i C-14
Territori instal·larà panells solars sobre els túnels de la C-14 a Bassella i la C-13 a Terradets i Talarn per subministrar electricitat a aquestes infraestructures. Dos actuacions que formen part de les onze obres licitades per millorar l’eficiència energètica en vuit túnels de la xarxa viària catalana. Aquests treballs, que s’executaran durant el primer semestre del 2026, contemplen la instal·lació de 865 plaques en total, que generaran 700 MWh anuals d’energia renovable. La substitució de l’enllumenat actual per tecnologia led permetrà un estalvi energètic de 550 MWh anuals, contribuint significativament a la reducció d’emissions de CO2 en infraestructures públiques. Aquestes mesures s’emmarquen dins del programa d’autogeneració i descarbonització de la xarxa de carreteres de la Generalitat, que busca modernitzar sosteniblement les vies catalanes. En el cas dels túnels lleidatans, el projecte al túnel de Bassella (C-14) compta amb una inversió de 835.000 euros i contempla la instal·lació de 180 plaques i la substitució de lluminàries. Al túnel de Feixancs (C-13), ubicat a Talarn, es destinaran 600.000 euros per instal·lar 120 plaques i renovar la il·luminació. Per la seua part, els túnels de Terradets, també a la C-13, rebran una inversió de 852.000 euros per a 24 plaques fotovoltaiques i millores en els sistemes d’il·luminació.