‘Miuses’: gran nit de moda i art
La desfilada del dissenyador Josep Rosell Santaularia reuneix 500 persones al Resquitx. Estrena de vuit bosses en una vetllada amb una intervenció in situ d’Ester Terés i Kamma Marlo
El dissenyador Josep Rosell Santaularia (JRS) va reunir unes 500 persones al restaurant Resquitx de Golmés amb Miuses, una desfilada espectacle que va barrejar moda, música, dansa i arts visuals. La gala va servir per estrenar una col·lecció càpsula de vuit bosses de mà concebudes com a peces úniques, confeccionables per encàrrec i pensades tant per a ús diari com per a esdeveniments, amb materials que van del denim i el vellut a les perles, plomes i pell vegana.
El Resquitx es va transformar amb una escenografia de cintes, tanques i bastides que connectava amb dissenys de l’anterior col·lecció Kimyou, mentre que els models van desfilar com a cambrers i el mateix Rosell va actuar de xef. La conducció va anar a càrrec de l’actriu i model Marina de Barta i que va comptar amb artistes com Maria Subirats o Pau Culleré. Hi va haver recital poètic d’Aïda Fontova amb dansa teràpia de Carol Morón i Maria Corral.
El moment àlgid de la vetllada va ser la intervenció en directe de la directora de màrqueting Ester Terés i de la muralista Kamma Marlo, que van transformar el look de la presentadora aplicant-li extensions i pintant el vestit davant del públic. El tancament de la celebració va anar a càrrec de la xaranga La Follia.
Amb Miuses, Rosell consolida la seua marca JRS com a plataforma de visibilitat per al talent emergent de la zona, en un esdeveniment acompanyat per l’ajuntament de Golmés i una àmplia xarxa de col·laboradors locals.