SUCCESSOS
Detingut a Aitona per robar objectes de l’església
Un jove de la localitat de 34 anys va ser arrestat ahir pels Mossos. Va sostreure calzes i la copa de l’eucaristia, entre altres
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda un jove d’Aitona de 34 anys com a presumpte autor del robatori a l’església de Sant Antolí d’aquesta localitat del Segrià el setembre passat. El jove va forçar la porta posterior del temple per entrar-hi i a dins va arrasar amb tot el que va poder emportar-se. Entre els objectes sostrets hi havia articles litúrgics d’altíssim valor, com copes i calzes utilitzats per a les celebracions de les misses, la copa de l’eucaristia, copons i la patena. Durant la investigació també es va trobar el sagrari forçat i saquejat.
Els Mossos d’Esquadra van assumir la investigació i van iniciar diligències durant les quals, al llarg d’aquest mes, han anat seguint diverses pistes que els han permès identificar l’autor del robatori. Finalment, han estat les empremtes dactilars del jove de la localitat la pista definitiva que ha portat la policia catalana a detenir-lo.
Fonts properes a la investigació van apuntar que de moment no s’ha trobat cap dels objectos sostrets al temple d’Aitona el setembre passat, d’un valor incalculable, tant econòmic com espiritual i cultural per a la localitat.
El saqueig a l’església de Sant Antolí va causar gran indignació al municipi quan es van conèixer els fets, al considerar que s’havia produït una profanació de l’eucaristia i del temple.