Empresonat per oferir diners a nenes a canvi de sexe a Vielha
És el responsable d’un establiment de restauració. Acusat d’un delicte d’agressió sexual i quatre de corrupció de menors, va ingressar dilluns a la presó
El jutjat de Vielha va decretar dilluns presó provisional sense fiança per a un veí de la capital de la Val d’Aran de 31 anys que suposadament va agredir sexualment una menor d’edat i hauria ofert diners a quatre adolescents més per mantenir relacions sexuals. L’individu va ser arrestat divendres passat pels Mossos d’Esquadra, que havia iniciat la investigació aquell mateix dia. Es dona la circumstància que l’investigat és el propietari d’un establiment de restauració i el febrer passat ja va ser arrestat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual d’una dona.
Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació divendres passat al tenir coneixement d’uns presumptes abusos a una menor d’edat. Els agents van contactar amb la víctima, que va explicar que l’agressor tenia un establiment de restauració a la capital aranesa tipus kebab i els fets haurien tingut lloc al mateix local. A més, els agents van descobrir que suposadament l’home oferia diners a canvi de relacions sexuals a noies menors d’edat que anaven al seu establiment. Aquestes propostes les feia quan les seues víctimes es quedaven soles a la zona de lleure del restaurant, on hi ha un espai amb futbolins i billars, que és freqüentat per joves de la zona.
Per tot això, va ser arrestat el mateix divendres com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i quatre delictes més de corrupció de menors per haver ofert diners a altres joves a canvi de sexe, encara que sense aconseguir-ho. Així mateix, es dona la circumstància que l’home ja va ser detingut el febrer passat per una altra suposada agressió sexual a una dona, en aquest cas major d’edat. Després del seu arrest, els investigadors van anar recollint informació del sospitós, que va passar dilluns a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha, que va decretar el seu ingrés preventiu a presó davant del risc de reiteració delictiva i de fuga.
Precedent
Val a recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat recentment la condemna a cinc anys de presó per a un altre home, un exprofessor de guitarra, d’una acadèmia de Vielha –actualment tancada–, per abusar d’una alumna des que tenia 11 anys entre 2015 i 2017, com va avançar SEGRE. El tribunal ha confirmat així la pena imposada per l’Audiència de Lleida en la seua sentència i rebutja el recurs presentat per la defensa del processat. L’home ja havia estat condemnat per forçar una dona a Gausac.