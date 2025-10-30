Mossos d'Esquadra detenen a un home a la Val d'Aran per delictes sexuals
L'individu de 31 anys està acusat d'un delicte contra la llibertat sexual d'una menor i quatre delictes de corrupció de menors
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres, 24 d'octubre, un home de 31 anys a la Val d'Aran com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual i quatre delictes de corrupció de menors. La detenció es va produir després d'obrir-se una investigació per un cas d'agressió sexual a una menor d'edat.
La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'agressió sexual a la menor. Ràpidament, els agents van contactar amb la víctima i van confirmar les primeres informacions, que apuntaven al propietari d'un establiment de restauració de la comarca aranesa com a presumpte autor dels fets delictius.
El mateix 24 d'octubre, les forces de seguretat van procedir a detenir al presumpte autor dels fets denunciats. A més del delicte contra la llibertat sexual, l'acusat també ha estat imputat per quatre delictes de corrupció de menors, ja que hauria ofert diners a menors d'edat a canvi de mantenir relacions sexuals, tot i que no va aconseguir el seu objectiu.
Antecedents per delictes sexuals
Cal destacar que l'home detingut no és la primera vegada que té problemes amb la justícia per aquest tipus de delictes. Segons han confirmat fonts policials, el mateix individu ja havia estat detingut el febrer de 2025 per un altre delicte contra la llibertat sexual, en aquell cas contra una dona adulta.
Finalment, el detingut va passar aquest dilluns, 27 d'octubre, a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha, que haurà de determinar les mesures cautelars que s'apliquen mentre continua la investigació dels fets.