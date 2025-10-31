Estabilitzen un pendent afectat per una allau a Guixers
Els treballs han costat 149.038 euros
L’àrea de serveis tècnics de la Diputació està ultimant les obres d’urgència per reparar el talús afectat per un despreniment a la carretera LV-4241, a Guixers, causat per fortes pluges i que va provocar la caiguda de pedres i terra a la calçada. L’obres, que s’ha portat a terme en els dos últims mesos, responen a la necessitat de garantir l’estabilitat i seguretat viària en aquest tram de la carretera, on la caiguda de terra havia deixat el talús en una posició molt vertical amb risc de nous moviments de terra. S’ha construït un mur d’escullera amb drenatge interior, s’ha canviat el ferm i restituït l’entorn afectat.
L’actuació ha comptat amb una inversió de 149.000 euros finançada a través del contracte de conservació de carreteres de la corporació provincial. La diputada de l’àrea dels serveis tècnics, Cristina Morón, va explicar que des de la Diputació s’intervé de manera directa en tots els municipis per millorar la qualitat de vida dels veïns.
Per una altra banda, va afegir que “aquestes intervencions són necessàries per fer de les carreteres unes vies modernes i segures per a tothom”, va dir.