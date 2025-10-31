ADMINISTRACIÓ
Mollerussa estrena la nova oficina de recaptació de tributs
El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar ahir la nova oficina de recaptació de tributs de l’ens a la capital del Pla. La corporació té actualment deu oficines repartides pel territori amb una xarxa que “permet la proximitat amb la ciutadania i els ajuntaments”, va assenyalar Talarn. Les obres, que han comptat amb un pressupost de 133.554 euros, han permès adequar el local per oferir un espai més funcional i accessible.