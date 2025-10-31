TURISME
El Segrià promociona el turisme oleícola amb 4 rutes amb bicicleta
El consell del Segrià ha organitzat rutes guiades amb bicicleta elèctrica per descobrir el paisatge oleícola de la comarca. S’han creat quatre rutes diferents que recorreran els municipis de Torrebesses, Seròs, Aitona, Maials, Llardecans i Aspa, que comptaran amb un guia oficial que explicarà el patrimoni cultural de la zona. La iniciativa forma part del programa que promou la Generalitat en el marc de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Els participants gaudiran d’una degustació de productes km 0 preparada pel xef Ivan Pascual. Les rutes es faran els diumenges de novembre i començaran a Torrebesses el dia 2 i conclouran el 23 a Aspa i Mas de Melons.
D’altra banda, Agricultura ha programat activitats dedicades a l’oli al Segrià, les Garrigues i el Pla. A les Garrigues es faran esmorzars de forquilla, mostres gastronòmiques i rutes. El Segrià promourà tastos guiats, i al Pla hi haurà una mostra de Formatges Artesans del Palau amb tallers i maridatges amb olis.