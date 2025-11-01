Campanya per dinamitzar les compres durant la festa major del Sant Crist
El comerç de Balaguer està de Festa Major! és el títol de la campanya que porten a terme les associacions de comerciants de la ciutat per dinamitzar el comerç local coincidint amb les festes del Sant Crist, que se celebraran del 6 al 10 de novembre. Comerç Balaguer Històric, ACB Balaguer, Sanahuja Comercial i Eix Urgell Balaguer, volen donar visibilitat al comerç de proximitat durant les festes i s’ha organitzat el sorteig de tres lots de festa major amb productes de diferents establiments. Per participar-hi s’haurà d’omplir un bitllet que s’entregarà en cada compra que es faci als establiments. Cada tiquet equivaldrà a una oportunitat per optar als lots, que se sortejaran la setmana després de les festes. La campanya s’iniciarà demà, fins al dia 8.