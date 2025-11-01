SUCCESSOS
El sospitós del saqueig eclesial a Aitona, lliure tot i els antecedents
Els Mossos també li imputen estafa perquè va fer compres amb una targeta sostreta
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per al veí d’Aitona de 37 anys que va ser arrestat dijous a la tarda com a presumpte autor del saqueig a l’església de Sant Antolí d’aquesta localitat del Segrià, que es va registrar a finals de setembre, com va avançar SEGRE ahir. A més del robatori al temple, l’investigat, de 37 anys i amb mitja dotzena d’antecedents, suposadament va sostreure a la distracció una targeta bancària d’una persona i amb la qual va efectuar diverses compres, segons va informar ahir un portaveu policial. L’investigat va ser arrestat cap a les 20.00 hores de dijous a la comissaria de Lleida després que fos citat pels investigadors.
A finals de setembre
El saqueig al temple es va produir entre el 26 i el 27 de setembre quan un individu va forçar la porta posterior per accedir a l’interior i, una vegada dins, va arrasar amb tot el que va poder emportar-se. Entre els objectes sostrets hi havia articles litúrgics de valor, com copes i calzes que es fan servir per a les celebracions de les misses, la copa de l’Eucaristia, copons i la patena. Durant la investigació també es va trobar el sagrari forçat i saquejat.
Els Mossos d’Esquadra van assumir la investigació i van iniciar diligències durant les quals, al llarg d’aquest mes, han anat seguint diverses pistes que van permetre obtenir indicis i identificar el presumpte autor. Finalment, un indici determinant van ser les empremtes dactilars trobades en alguns punts considerats claus en aquest cas. Pel que sembla, de moment no s’ha trobat cap dels objectes sostrets a l’església, d’un valor econòmic, espiritual i cultural. L’home es va mostrar poc col·laborador i podria haver-los venut.
L’arrestat va passar ahir al matí a disposició davant del jutjat de guàrdia de Lleida i va quedar en llibertat amb càrrecs, segons van informar fonts solvents.
De fet, a primera hora de la tarda ja se’l va tornar a veure per Aitona, la qual cosa va causar indignació.