CERTÀMENS
La Granadella obre el cicle de fires de l’oli amb tastos i showcooking
La Granadella va obrir ahir el cicle de fires dedicades a l’oli d’oliva verge extra de les comarques del Segrià i les Garrigues, i ho va fer amb la presentació del llibre commemoratiu dels deu anys del Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya, Receptes amb memòria i un showcooking a càrrec de la cuinera Maria Nicolau amb degustació dels plats i del primer oli. La primera jornada també va comptar amb la presentació de l’oli d’oliva arbequina avançada a càrrec d’Àngels Calvo, responsable del Panell de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. L’acte d’apadrinament del nou oli a càrrec del doctor Eduard Escrich i l’entrega del previ Primera Premsada 2025 van tancar la jornada d’ahir, que va explicar amb una alta participació. Avui es preveu l’obertura de la fira amb productes de proximitat i la venda d’oli, i el tradicional dinar de brasa amb oli Degustus, que es farà a l’esplanada de la Cooperativa. Els participants podran visitar el Museu de l’Oli, gaudir d’un vermut musical o participar en un taller de terrissa.