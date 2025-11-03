Activen el pla de control poblacional de fauna cinegètica pel risc de transmissió de la tuberculosi a l'Alt Pirineu
Afecta 22 municipis de l'Alt Urgell i els Pallars Jussà i Sobirà, que sumen una superfície de 134.364 hectàrees
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat el nou Pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de la tuberculosi animal a l'Alt Pirineu. Les actuacions permetran intensificar el programa de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres. També es farà un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en les espècies cinegètiques de la zona. En total, s'abasta 134.364 hectàrees entre zones de caça controlada, àrees privades de caça, la reserva nacional de caça de Boumort, i altres figures d'aprofitament cinegètic. Els 22 municipis inclosos en el pla pertanyen a les comarques de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
L'actuació s'emmarca en el Decret llei 5/2024, de 24 d’abril, que estableix mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la sequera i altres situacions d'emergència. L'activació del pla suposa una nova manera d'abordar la gestió de la fauna cinegètica al territori, amb una estratègia a més llarg termini (concretament cinc anys) basada en criteris tècnics i d'anàlisi de risc, i orientada a actuar de forma preventiva i amb un calendari coordinat.
Augment del nombre de mostres de fauna salvatge
La interacció entre la fauna salvatge i la fauna domèstica pot comportar riscos sanitaris que cal tenir en consideració en la gestió del medi. En aquest context, la vigilància sanitària de la fauna és una eina clau per a la detecció precoç de patologies i per a la prevenció de possibles transmissions entre espècies. Aquesta vigilància contribueix a preservar la salut dels ecosistemes i a garantir una convivència equilibrada entre la fauna salvatge, la ramaderia i les activitats humanes.
Per això, el Departament manté actiu des de fa 14 anys el Programa de vigilància sanitària de la fauna salvatge a Catalunya, que té com a objectius conèixer la situació sanitària de la fauna salvatge a Catalunya, prevenir la disseminació de les malalties entre la fauna salvatge i la domèstica, i protegir la salut pública.
Aquest programa ha permès augmentar significativament en els darrers anys el nombre de mostres dels animals salvatges capturats; ara es proposa fer un pas més, i reforçar-se en la zona on s'activa el Pla de control poblacional. L'Alt Pirineu i Aran és la zona amb més animals mostrejats, seguida de Girona.
Més pressió cinegètica a 22 municipis de 3 comarques
Per avançar amb el pla, s'ha establert una zonificació segons les categories de risc. Les actuacions inclouen un objectiu de captures totals de 1.923 senglars i 1.000 cérvols durant el primer any de vigència del pla. A banda d'augmentar les captures i la presa de mostres, s'inclouen una sèrie de mesures especialitzades complementàries, com els censos poblacionals, que permetran disposar d'una radiografia real de les poblacions de cérvols, senglars i daines de la zona.
També es realitzarà formació especialitzada en presa de mostres, i formació específica de qualificació en actuacions de control poblacional. S'han activat les mesures de suport de recollida de mostres i retirada dels animals, i mesures de bioseguretat a les explotacions ramaderes, com abeuradors diferenciats, tancaments, i mànegues ramaderes.
El paper clau dels caçadors i la coordinació territorial
El Departament també ha reforçat la implicació del col·lectiu de caçadors. En el marc de les àrees privades de caça, durant la temporada 2024-2025, els caçadors van capturar més de 2.200 senglars i 1.000 cérvols a la zona afectada pel pla. Aquestes xifres constaten que els caçadors són una peça essencial del model de control poblacional, i que la seva col·laboració, juntament amb la dels agricultors, els ramaders i l'Administració, és imprescindible per assolir l'equilibri de la fauna cinegètica al territori.
Aquest 2025 s'habilitaran fins a 1.100 nous caçadors mitjançant 30 cursos de formació específica per millorar les tècniques de captura i seguretat. Els equips operatius del Departament i del Cos d’Agents Rurals estan preparats per actuar en el moment en què siguin requerits.