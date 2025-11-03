La Donzell recull 367 firmes per reclamar la millora de la seua carretera
Els veïns denuncien que és perillosa
La junta de veïns de la Donzell d’Urgell ha recollit 367 firmes per reclamar la millora de la carretera d’accés des de la C-14 fins al poble. Es tracta d’un tram de 3,2 quilòmetres que es troba en mal estat i presenta una circulació complicada a causa que és molt estreta i a l’elevat nombre de revolts, fet que obliga a extremar les precaucions, especialment quan es creuen dos vehicles. Els veïns denuncien que els clots i el deteriorament del ferm dificulten la conducció i augmenten el risc d’accidents. La situació s’agreuja a l’hivern, quan la presència habitual de boira, gel i zones ombrívoles converteix la via en especialment perillosa.
En l’última reunió veïnal es va posar de manifest, de forma clara i unànime, la necessitat de disposar d’una via en millors condicions que permeti un accés més còmode i segur a la Donzell. Segons la junta, “aquesta millora és essencial no només per al dia a dia dels residents, sinó també per garantir una millor connexió amb els serveis bàsics i afavorir la vida al poble”. La junta de veïns destaca, a més, que la carretera suporta cada vegada més trànsit pesant, especialment camions vinculats a les explotacions ramaderes de la zona. “No demanem cap privilegi, sinó una infraestructura segura, digna i funcional”, subratlla.
Per la seua banda, la junta de veïns ja ha traslladat aquesta petició a la diputació de Lleida, titular de la via.
D’aquesta manera, la corporació provincial va aprovar inicialment, en el ple del mes de gener de l’any 2021, el projecte de condicionament del traçat de la carretera LV-3023, amb un pressupost d’1,4 milions d’euros.