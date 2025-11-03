Èxit dels tallers per a joves de l’Urgell
Àmplia i variada programació itinerant de l’Oficina Jove. Les activitats combinen aprenentatge i lleure responsable
Els joves de l’Urgell estan més actius que mai gràcies a la variada i àmplia programació de propostes que impulsa l’Oficina Jove de la comarca. Tallers i activitats itinerants estan aconseguint una alta participació entre els joves, que troben en aquestes iniciatives una alternativa de lleure saludable, creativa i social.
Els tallers itinerants per la comarca no només atansen activitats als diferents pobles, sinó que també permeten als joves conèixer i gaudir d’altres municipis mentre comparteixen experiències. Entre les activitats més recents destaca el taller de decoració de pastissos, que va tenir lloc el 24 d’octubre passat a l’antic escorxador de Tàrrega, a càrrec de Mirela Mihasan. En aquesta sessió, els assistents van poder aprendre tècniques i trucs per donar un estil únic a les seues creacions i aconseguir resultats d’autèntica revista. El mes d’octubre passat, el programa també va arribar a Sant Martí de Maldà, on es va impartir un taller d’elaboració de sabó artesanal. El 7 de novembre vinent, el Talladell acollirà un nou taller dedicat a la cuina japonesa, en què els participants elaboraran plats com gyozes, yakisoba i ramen.
Amb aquest tipus de propostes, l’Oficina Jove de l’Urgell busca fomentar la trobada entre joves, oferir espais d’aprenentatge pràctic, promoure un lleure responsable que ajudi a desconnectar de les xarxes socials i enfortir vincles.