CERTÀMENS
Les Avellanes posa en valor la sal amb la seua fira, que aplega mil visitants
El certamen va incloure un mercat de productes de proximitat amb mig centenar de parades de productes artesanals i de proximitat, també es van celebrar espectacles de música i dansa, i jocs infantils, a més d’exposicions.
Al voltant d’un miler de persones van omplir ahir els carrers de les Avellanes i Santa Linya en el marc de la Fira de la Sal, que aquest any arriba a la novena edició, dedicada a la producció artesanal d’aquest producte, i sota el lema La Cuina i la Sal. L’alcaldessa, Lidia Ber, va explicar que l’afluència de públic va ser “excel·lent” durant tota la jornada, “una de les fires més nombroses”. El certamen va incloure un mercat de productes de proximitat amb mig centenar de parades de productes artesanals i de proximitat, també es van celebrar espectacles de música i dansa, i jocs infantils, a més d’exposicions.
El cuiner Arnau París va ser l’encarregat d’obrir la fira i va pronunciar una conferència sobre la sal i un taller sobre com utilitzar les sals de diferents maneres.
La novena edició de la Fira de la Sal va comptar amb la col·laboració de tres salines de Peralta de la Sal, Gerri i Vilanova de la Sal, que van donar a conèixer els visitants durant el matí aquest producte destacat. Les salines de Privà de Vilanova tenen una antiguitat d’entre 6.000 i 10.000 anys. Al tractar-se de salines d’interior i no marines tenen molts més elements i, per tant, són més gustoses per a la gastronomia, segons els experts.