A punt de culminar la renovació de la xarxa d’aigua als tres nuclis
L’ajuntament de Tornabous està a punt de culminar el projecte d’actualització i renovació de la xarxa de proveïment d’aigua en baixa i millora de la digitalització del sistema de gestió. Les obres afecten els tres nuclis del municipi. A Tornabous, els treballs se centren al carrer Jacint Verdaguer, avinguda Lluís Companys i carretera de Balaguer, on s’instal·len tubs de polietilè de més capacitat i es renoven més de seixanta escomeses. Pel que fa a la Guàrdia, es renova la xarxa del carrer Major, la travessia de la Plana i l’avinguda Urgell, millorant la connexió entre sectors i formant un petit anell de distribució. Al Tarròs, la intervenció arriba a les places Nova i Santa Cecília, el passeig Lluís Companys i els carrers de la Pau, de la Creu i Major, amb la instal·lació de noves canonades i vàlvules de control.
L’actuació, amb un termini d’execució de quatre mesos, té un cost de 370.695,60 euros i va a càrrec de Lampisteria Salvador. La major part de la inversió està finançada per l’ACA.