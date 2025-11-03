Reobre la llar d'infants La Pau de Tàrrega després d’ampliar-la
Les obres han suposat una inversió de 388.410 euros. La llar d’infants ha guanyat 31 places fins a arribar a les 146
L’ajuntament de Tàrrega ha completat l’ampliació de la llar d’infants La Pau, que augmenta a trenta-una places la seua capacitat, passant de 115 a 146 alumnes. El centre reobrirà avui les portes, després de tres mesos d’obres que han permès redistribuir els espais interiors i habilitar noves aules amb més capacitat i confort. La reforma també ha suposat una millora integral de les instal·lacions, amb la renovació dels banys, la fusteria exterior i la il·luminació, que ara passa a ser amb tecnologia led. A l’exterior, s’ha incorporat un mòdul aparcacotxets per facilitar la comoditat de les famílies.
Les obres, executades per l’empresa Tallers Vidal Amill S.L., han costat 388.410 euros (IVA inclòs). D’aquest import, 316.045 euros procedeixen dels fons europeus Next Generation, mentre que la resta s’ha finançat amb recursos propis.
La regidora d’Educació, Alba Castellana, va felicitar “tot el personal per la rapidesa en l’execució de l’obra. Ha estat una actuació molt àgil que permet millorar les instal·lacions, mentre donem resposta a la creixent demanda d’educació infantil”.
Durant les obres, l’activitat docent de La Pau es va traslladar temporalment a la llar d’infants El Triangle, adquirida pel consistori al maig. A partir d’avui, La Pau reprendrà l’activitat amb quaranta-tres alumnes, mentre que El Triangle continuarà amb vint-i-sis nens.