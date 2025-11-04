OCUPACIÓ
El SOC i cinc entitats professionals col·laboraran en ocupació i formació
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cinc entitats professionals han arribat a un acord per col·laborar en la gestió i intermediació d’ofertes laborals i en la formació dels treballadors. Es tracta del col·legi oficial d’Administradors i Gestors de Catalunya (COAGC), el de Gestors Administratius de Tarragona, d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, de Graduats Socials de Tarragona i la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC). Totes disposen d’una cartera d’uns 4.000 de col·legiats que atenen autònoms, pimes i empreses de diverses tipologies i sectors. S’espera que amb aquest acord es cobreixin les necessitats de “demanda contínua de personal i formatives”. El SOC facilitarà la gestió de les ofertes laborals a través de les setanta oficines de la seua xarxa.
Així mateix, les cinc entitats podran presentar les seues demandes de treball al portal Feina Activa, que les traspassarà al seu torn també al portal estatal Empléate. Es preveuen sessions informatives entre orientadors del SOC i tècnics de les entitats.