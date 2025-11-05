Detingut a Mollerussa per intentar agredir el conductor de l'autocar que el va fer baixar per no tenir bitllet
A més, va causar danys a la porta del bus a cops de peu
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home de 37 anys a l'estació de Mollerussa com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i danys. L'individu va ser identificat quan viatjava en tren en direcció a Lleida, després d'haver protagonitzat dies enrere un violent incident quan va amenaçar i va causar destrosses a un autobús.
Els fets van succeir a les 15.40 hores del 30 de setembre, quan el conductor d'un autobús de línia regular que cobria el trajecte fins a Lleida va obligar a baixar un passatger que no disposava de bitllet vàlid. Davant aquesta situació, l'home va reaccionar de manera agressiva, proferint amenaces contra el conductor i intentant agredir-lo físicament. La seva violenta reacció va culminar quan va començar a propinar cops de peu a la porta del vehicle fins a inutilitzar-la completament.
Arran de la denúncia presentada pel conductor, els agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa van iniciar les gestions pertinents que van permetre identificar el presumpte autor. Els danys causats al vehicle van ser peritats posteriorment, establint-se una valoració econòmica de 1.500 euros per a la reparació de la porta malmesa.
Detenció durant un control rutinari en transport ferroviari
La detenció es va produir dilluns, aproximadament a les 16.25 hores, quan una patrulla de mossos que realitzava tasques de vigilància en el transport ferroviari va reconèixer el sospitós viatjant en un tren amb destinació a Lleida. En arribar a l'estació de Mollerussa, els agents el van identificar i el van detenir pels delictes d'amenaces i danys.
Després de prestar declaració a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mollerussa, el detingut va quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.