ADMINISTRACIÓ
L’escassetat de secretaris a Lleida s’agreuja, paralitza més ajuntaments i castiga els petits
Una desena de persones han ocupat el lloc en tot just quatre anys als Omells de na Gaia. Municipis lleidatans, sense poder pagar factures o aprovar pressupostos al no disposar d’aquest personal
L’escassetat de secretaris municipals s’agreuja, paralitza més ajuntaments a Lleida i castiga els més petits. Un exemple és el consistori dels Omells de na Gaia, a l’Urgell. No compta amb aquesta figura, les funcions del qual inclouen des de pagar factures i nòmines fins a sol·licitar subvencions. Com molts petits municipis de Lleida, cobreix aquesta plaça durant unes hores setmanals amb personal del servei d’assistència tècnica (SAT), que presten els consells comarcals i finança la Diputació.
Per aquesta localitat han passat una desena de tècnics del SAT els últims deu anys, i avui es queden sense el que tenien assignat des de feia un mes. L’alcalde, Delfí Escoté, denuncia que aquesta situació de precarietat fa cada vegada més difícil la gestió municipal. Situacions anàlogues es donen en altres comarques com el Segrià i la Noguera (vegeu els desglossaments).
“Tenim problemes per pagar les nòmines, les subvencions es retarden i cada vegada costa més justificar projectes. Amb unes hores d’assistència a la setmana no hi ha temps per a tasques d’assessorament, perquè el SAT se centra només a firmar. Quan necessito ajuda per a tràmits, no tinc a qui recórrer”, lamenta Escoté. El consistori paga 700 euros al mes per rebre aquest servei dos matins cada setmana i no pot pagar un secretari propi.
El consell de l’Urgell té des d’ahir dos tècnics SAT per a municipis sense secretari, a banda d’una tercera persona habilitada des de l’ens comarcal. Fins dilluns passat només en tenien un. Fa un any eren quatre, però dos se’n van anar a ajuntaments i un tercer va deixar el càrrec. El president del consell, José Luis Marín, es va reunir amb la direcció general d’administració local a l’octubre.
“Em van dir que és un problema generalitzat i que no hi ha solució a curt termini”, va dir, i va advertir que això “paralitza” els ajuntaments més petits. “Els consells hem de garantir aquest servei, però no trobem personal, hi ha molta rotació”, va explicar. “Si un ajuntament convoca una plaça, podem tornar a quedar-nos sense tècnics”, va apuntar. Castellserà i Verdú inicien aquest mes processos de selecció de secretaris.
L’ajuntament de Rosselló no té interventor i el consell n’hi ha proporcionat un a través del SAT. Malgrat això, “no podrem aprovar els pressupostos del 2026, ja que té feina firmant obres i subvencions per no perdre’n cap”, va indicar l’alcalde, Joan Andreu Urbano. A Sunyer, el secretari va renunciar el passat dia 15 i “el consell va fer l’esforç posar-nos un SAT de forma puntual. El secretari és el que dona fe de tot, sense ell no es poden donar certificats, ni pagar factures, ni nòmines, no es poden convocar plens i l’ajuntament queda bloquejat”, va indicar l’alcalde, Jaume Gort. “Tenir un SAT unes hores et treu del conflicte, però no soluciona res”, va afegir.
A la Noguera hi ha actualment sis places del servei del SAT (dos d’habilitació nacional i quatre interins) i totes estan cobertes. El gerent, Jordi Oronich, va explicar que recentment s’ha cobert l’última plaça que quedava vacant, ja que la persona que ocupava el càrrec se’n va anar a un altre ajuntament.
“Si una plaça queda vacant fem urgentment un nou concurs per disposar de més tècnics”, va destacar. “Cobrim el servei per atendre totes les peticions dels ajuntaments per l’amenaça de la marxa de personal a altres administracions.” Va explicar que els ajuntaments de Preixens i Alòs de Balaguer es van quedar recentment sense personal durant una quinzena, encara que ja ha estat reparat. Albesa és un altre poble amb problemes perquè el secretari titular està de baixa. “Ara tenen un SAT tres dies a la setmana”, va dir.
Consistoris del Segrià, sense poder pagar factures i sense pressupostos
La falta de secretaris impedeix i alenteix gestions vitals als ajuntaments. Al Segrià no compten amb aquest tècnic Rosselló, Torrebesses, Sunyer, Alfés i Aspa, entre d’altres, encara que alguns compten amb el servei d’assistència tècnica (SAT) del consell per cobrir aquest lloc.
El SAT pal·lia la freqüent marxa de secretaris a la Noguera
La mobilitat del personal de secretaria, que opta a places en diferents administracions segons les seues preferències de destinació o promoció, obliga també els consells a adaptar-se a noves incorporacions i baixes, al prestar serveis d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments més petits que no disposen d’aquest personal.