RESIDUS
Bellver apareix ple de bosses de brossa com a protesta al porta a porta
L’ajuntament de Bellver de Cerdanya va denunciar ahir, a través de les xarxes socials, l’“incivisme i la falta d’educació” per part d’alguns veïns després de l’aparició, el matí de dilluns, d’una gran quantitat de bosses d’escombraries pels carrers del poble. L’alcaldessa, Laia Serra, va atribuir ahir “la majoria dels fets” a ciutadans “de cap de setmana”, si bé va considerar que “sabem que també hi ha algun veí habitual”, va dir. L’acció de protesta arriba després de la implantació, fa dos setmanes, del sistema de porta a porta a Bellver. L’ajuntament va demanar “civisme” i que “cadascú assumeixi la seua part de responsabilitat”. L’alcaldessa va destacar que “sabíem que el nou sistema de recollida de les escombraries no agradaria a tothom però són una llàstima, aquests comportaments, i un acte de falta d’educació actuar d’aquesta manera”, va criticar. Segons Serra, les zones en les quals abans hi havia contenidors han aparegut plenes de brossa a terra. El consell comarcal de la Cerdanya va posar en marxa al setembre el nou servei de recollida selectiva de residus domiciliaris al municipi lleidatà de Prats i Sansor i al de Guils de Cerdanya. El van seguir Bellver i Ger fa dos setmanes, mentre que Llívia haurà d’esperar a l’1 de desembre.