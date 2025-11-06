SALUT
Detecten un brot de sarna a la residència d’ancians Comtes d’Urgell de Balaguer
El contagi d’escabiosi afectaria mitja dotzena d’usuaris, que hauran de seguir pautes de tractament per contenir-la. Familiars de residents denuncien falta d’informació sobre la malaltia
El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de Lleida ha confirmat un brot de sarna a la residència de gent gran Comtes d’Urgell de Balaguer. El contagi afectaria de moment mitja dotzena d’usuaris d’aquest centre.
Fonts de Salut van apuntar que el Servei de Vigilància ha contactat amb el geriàtric per traslladar les pautes necessàries de tractament i mesures higièniques idònies per contenir-la, seguint el protocol de prevenció i control de l’escabiosi (sarna). No es descarta que la xifra d’afectats pugui augmentar.
Correcció
Per la seua part, familiars d’usuaris van alertar del contagi i van denunciar no haver estat informats del brot a la residència ni de si els seus familiars estaven encomanats; “només sabem que alguns dels residents estan confinats per no contagiar”, van dir.
Protocols
El protocol de prevenció estableix recomanacions habituals per al control d’aquest tipus de brot d’escabiosi, com és l’aïllament de les persones afectades, limitar les visites i iniciar el tractament de tots així com de la resta del personal de la residència i usuaris.
El tractament consisteix en l’aplicació durant tota la nit de pomada de permetrina (que s’utilitza per eliminar els paràsits). Aquest procés s’ha de repetir una setmana després per aconseguir la curació. Els afectats han d’aplicar-se la pomada i dormir-hi. A l’aixecar-se, han de posar a rentar la roba, tant la que portin posada com els llençols del llit.
La sarna és una malaltia contagiosa causada per la infestació de la pell per un àcar i els símptomes més comuns són picors molt fortes, normalment a la nit, i erupcions, especialment a les palmes de les mans, entre els dits, a la zona palmar del canell, plec dels genolls, axil·les i natges, que poden confondre’s, amb una dermatitis, per la qual cosa de vegades és difícil diagnosticar la malaltia.
D’altra banda, membres de l’equip directiu del centre de Balaguer va declinar ahir fer declaracions a aquest diari. Aquest no és el primer cas de sarna que es registra en aquest centre de la capital de la Noguera. El desembre del 2016 un altre brot va obligar a tractar un centenar de persones, entre usuaris i empleats de la residència.