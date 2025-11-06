La Generalitat tampoc assumeix el camí de Bellaguarda dels Torms
La Generalitat tampoc assumirà el camí de Bellaguarda dels Torms. Així ho va traslladar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, als alcaldes dels Torms, la Granadella, Bellaguarda, Torrebesses, el Cogul i Granyena, que la setmana passada es van reunir amb ella per exposar-li la seua reclamació perquè Govern o Diputació es quedin amb aquesta via. Alcaldes de la zona sud de la comarca rebutgen portar als seus respectius plens el conveni entre la Diputació i la Generalitat per desenvolupar l’anomenat Eix de les Garrigues, que ha de vertebrar la xarxa viària comarcal amb la reforma de tres vies. El principal escull és que un dels tres trams del projecte, el camí dels Torms de Bellaguarda, compta amb 2,7 milions per reforçar el ferm i els elements de seguretat, sense que es plantegi convertir-lo en una carretera, i continuarà com a camí municipal, per la qual cosa el manteniment dependrà dels ajuntaments. Els altres dos trams quedaran en mans de Diputació i Generalitat. Contemplen transformar el camí de Torrebesses de Castelldans en carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat (11,7 milions) i reformar la C-233 entre la Granadella i el Soleràs (4 milions). La Diputació també va rebutjar assumir aquest tram.