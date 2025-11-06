El Pirineu lleidatà registra una nevada a partir dels 1.700 metres
El port de la Bonaigua (C-28) o el port del Cantó (N-260) han quedat emblanquinats
La neu ha fet acte de presència aquest dijous baixant fins a la cota 1.700 del Pirineu lleidatà. Les muntanyes han quedat tenyides de blanc i el port de la Bonaigua (C-28) i el port del Cantó (N-260) han acumulat gruixos entre els quatre i deu centímetres i les primeres màquines llevaneu ja s'han vist, aquest dijous, netejant les carreteres. La imatge de les estacions d'esquí ha canviat completament i les pistes han quedat emblanquinades. Port Ainé ha registrat uns 10 centímetres per sobre la cota 2.000 i l'estació de nòrdic de Tuixent uns 4 centímetres. La nevada ha sigut generalitzada a tot el Pirineu occidental.