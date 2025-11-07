MUNICIPIS
L’oposició imposa rebaixar l’IBI i un recàrrec a pisos buits a Tàrrega
L’equip de govern aprova la nova taxa de les escombraries amb el suport de la CUP
Junts i la CUP, a l’oposició a l’ajuntament de Tàrrega, van imposar ahir la seua majoria en una sessió atípica del ple. La proposta d’ambdós partits de rebaixar un 6% l’IBI i aplicar un recàrrec d’entre el 50% i el 150% als amos de quatre a més habitatges buits es va aprovar per unanimitat, amb el suport del govern en minoria d’ERC i PSC. L’alcaldessa, la republicana Alba Pijuan, va dir que la rebaixa és “assumible, malgrat que suposarà deixar d’ingressar 336.000 euros”. També es va aprovar reduir a 35 hores la jornada laboral dels treballadors municipals, aquesta vegada amb els vots en contra del govern local. La proposta tenia un informe desfavorable de secretària i suposaria contractar 11 persones més per als serveis essencials superant el 8% de temporalitat. A més, es va donar llum verda a la nova taxa d’escombraries, proposta de l’equip de govern amb els vots a favor de la CUP i en contra de Junts. Preveu rebaixar un 10% la quota fixa (serà de 123,86 euros) i aplicar una variable que pot penalitzar qui no separi els residus.
Mollerussa durà a terme una poda selectiva en diferents arbres de l’avinguda del Canal a fi de frenar la plaga d’estornells a la zona i la brutícia que provoquen les deposicions d’aquestes aus. Així ho va avançar ahir al ple l’alcalde, Marc Solsona (Pacte Local), en resposta a preguntes del PP.
Durant la sessió es van aprovar modificacions de crèdit per al control de colònies felines i la il·luminació nadalenca, entre altres qüestions. També es va aprovar el reconeixement de factures per valor de 154.282 euros. El consistori està pendent del vistiplau d’Intervenció per portar al ple la contractació d’un crèdit de dos milions per a obres.