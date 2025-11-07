SEGURETAT
Puigverd de Lleida vol reforçar la seguretat a les festes
L’alcaldessa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, i diversos regidors, el cap dels Mossos d’Esquadra al Segrià, Xavier Ribelles, i joves de la localitat es van reunir ahir per abordar la millora de la seguretat en festes i revetlles per evitar successos com l’apunyalament que hi va haver el cap de setmana passat. Es plantegen adoptar mesures com incrementar la il·luminació, utilitzar detectors de metalls o sol·licitar la documentació.