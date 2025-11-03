SUCCESSOS
Detingut un menor per l'apunyalament d'un altre menor de 17 anys en una baralla a Puigverd de Lleida
Els fets van tenir lloc de matinada. La víctima, de 17 anys, va rebre una ferida per arma blanca i va ingressar a l’Arnau
Un adolescent de 17 anys va resultar ferit ahir de matinada per arma blanca durant una baralla a Puigverd de Lleida. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a les 6.00 hores que hi havia una baralla entre deu persones i diverses patrulles van acudir al lloc. Hi van trobar una persona ferida, un menor veí d’aquest municipi del Segrià, que va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser atès de les lesions que presentava.
Fonts policials van assenyalar que la seua vida no corria perill. Altres fonts solvents van apuntar que tenia una ferida que li havia perforat un pulmó després de rebre una punyalada per l’esquena.
Ràpidament es van iniciar les diligències per identificar els participants en la baralla i l’autor o autors de l’agressió. També es va obtenir el testimoni de persones que podrien haver presenciat els fets per provar de determinar les causes de la baralla.
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns un menor de 17 anys.
El 22 d’octubre passat, un home va resultar ferit per arma blanca en una baralla al Barri Antic de Lleida. Els fets van tenir lloc a les 20.50 hores a l’altura del número 64 del carrer Cavallers, i la víctima va patir ferides de caràcter lleu. Uns dies abans, un jove d’uns 20 anys havia resultat ferit al ser apunyalat a l’abdomen en una baralla entre dos grups al carrer Folch i Torres, al barri del Clot de la capital lleidatana.
Així mateix, el passat 21 d’octubre els Mossos van arrestar un veí de Bellpuig de 33 anys acusat d’apunyalar el seu pare al coll. La víctima, de 60 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova on va ser intervingut d’urgència i va ingressar a l’UCI, malgrat que no es temia per la seua vida. El presumpte autor va ser arrestat per un delicte de violència domèstica. El jutjat de guàrdia de Cervera va ordenar l’ingrés en presó provisional i sense fiança del detingut per un presumpte delicte de temptativa d’assassinat i maltractament en l’àmbit familiar.