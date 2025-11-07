SEGURETAT
Puigverd de Lleida vol reforçar la seguretat a les festes després de l'apunyalament del cap de setmana
Es plantegen adoptar mesures com incrementar la il·luminació, utilitzar detectors de metalls o sol·licitar la documentació.
L’alcaldessa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, i diversos regidors, el cap dels Mossos d’Esquadra al Segrià, Xavier Ribelles, i joves de la localitat es van reunir ahir per abordar la millora de la seguretat en festes i revetlles per evitar successos com l’apunyalament que hi va haver el cap de setmana passat. Es plantegen adoptar mesures com incrementar la il·luminació, utilitzar detectors de metalls o sol·licitar la documentació.
Comarques
Detingut un menor per l'apunyalament d'un altre menor de 17 anys en una baralla a Puigverd de Lleida
Albert Guerrero
L'incident va tenir lloc a les 6.00 hores del matí de diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís d'una baralla entre unes deu persones al municipi. En arribar al lloc dels fets, els agents van trobar un menor ferit que va ser traslladat immediatament a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fonts solvents van indicar que el jove va rebre una punyalada per l'esquena que li va perforar un pulmó, tot i que la seva vida no corre perill.
Avenços en la investigació policial
Els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir poques hores després un menor també de 17 anys, presumptament relacionat amb l'agressió. Paral·lelament, continuen recollint testimonis de persones que podrien haver presenciat els fets per determinar amb exactitud les causes de la baralla i identificar tots els participants.