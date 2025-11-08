JUSTÍCIA
60.000 persones exigeixen més penes a menors pel crim a Tàrrega
En la campanya iniciada per la mare del jove assassinat el mes d’agost passat. Vol que l’homicida, de 17 anys, compleixi una condemna més dura i a la presó
La recollida de firmes impulsada per la família del jove de 18 anys que va morir apunyalat a Tàrrega l’agost passat per un adolescent de 17 anys ja acumula prop de 60.000 suports a la plataforma Change.org. Els familiars reclamen canvis en la Llei del Menor per imposar penes més severes en delictes greus. “Ens resulta incomprensible que actes tan atroços, com l’ús d’armes blanques o les violacions, no siguin considerats amb la serietat que mereixen a causa de l’edat de l’ofensor”, segons constaten en un escrit publicat a la plataforma.
“Si una persona amb 16 o 17 anys és capaç de matar, agredir amb arma blanca o violar està demostrant que és adulta i ha d’assumir les conseqüències dels seus actes, de manera que reivindico que sigui condemnada a la mateixa pena que un adult ingressant a presó, però en un mòdul específic”, argumenta la mare del difunt, Silvia Guerrero. “Al Juan no li agradaven les injustícies, i ara volem que se li faci justícia”, comenta la seua mare.
A mitjans de l’octubre passat, la petició de la família a la plataforma comptava amb més de 42.000 suports. Actualment, compta amb un total de 58.110, la qual cosa vol dir que en menys d’un mes han aconseguit reunir més de 16.000 firmes. Per aconseguir el seu objectiu en necessitaran unes 500.000.
La llei a Espanya
Actualment, la Llei del Menor a Espanya estableix un règim especial per als infractors menors de 18 anys. Aquest fet, en molts casos, acaba evitant penes severes encara que els delictes que cometen es qualifiquen com a extremament greus.
Així, la mare del Juan, que viu a Vilagrassa, reclama que “la llei s’adapti a la gravetat del delicte, no només a l’edat de l’agressor”.
La víctima era coneguda per ser un jove pacífic, allunyat de conflictes. Una “estúpida i puntual” discussió entre dos famílies va acabar amb una tragèdia el passat 21 d’agost. Els fets van tenir lloc a les 1.06 hores a l’entrada del portal d’un bloc situat al número 89 del carrer Sant Pelegrí.
Quan la família va saber els fets, “vam anar corrent a l’hospital on passades les 12.00 hores ens van informar que era a quiròfan, fet que ens va donar esperances, però en realitat li estaven fent l’autòpsia perquè havia mort a les 3.59 hores”. Atès que el detingut és menor, primer havia de quedar a disposició de la Fiscalia de Menors. Va ser traslladat a la comissaria dels Mossos de Cervera i després va passar a disposició de la Fiscalia de Menors a Lleida, al Canyeret.