SUCCESSOS
Detinguts amb 179 antecedents a Solsona
Els Mossos d’Esquadra han detingut recentment dos homes i una dona, de 54, 43 i 39 anys, com a presumptes autors de tres delictes de furt, un en grau de temptativa, al robar 4.200 euros en productes de supermercats de Solsona i Berga. Els tres acumulen 179 antecedents policials.
Els fets van tenir lloc dimarts passat, quan els agents van rebre l’avís d’un intent de robatori en un establiment de Solsona.
Segons la policia, un home i una dona haurien entrat a l’establiment mentre una tercera persona esperava fora en un vehicle. Mentre la dona feia una petita compra a l’única caixa oberta, l’home hauria intentat passar per una caixa tancada amb un carro ple de productes. Tanmateix, el carro va quedar encallat.
Finalment els sospitosos van fugir deixant enrere els productes.