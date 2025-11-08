Ofrena massiva al Sant Crist
Un miler de nens de tots els col·legis de Balaguer protagonitzen la tradicional pujada al santuari per a l’ofrena floral. Va sortir de la plaça Mercadal i es va convidar associacions i entitats
Més d’un miler de nens i nenes de Balaguer van protagonitzar ahir l’ofrena floral al santuari del Sant Crist dins dels actes de la festa major que van començar dijous amb el pregó a càrrec de la catedràtica d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona Helena Kirchner. A més, aquest any els centres escolars van proposar a tots els alumnes la seua assistència, mentre que en edicions anteriors només hi anaven els de quart de Primària.
Els actes van començar a primera hora del matí amb la concentració dels nens i nenes a la plaça Mercadal, acompanyats pels gegants de la ciutat i la Xaranga Rapitenca d’on van començar el recorregut fins al santuari. L’ofrena va comptar amb la presència de la paera en cap, Lorena González, que va estar acompanyada pels membres de l’equip de govern.
Val a destacar com a novetat la presència dels personatges de Disney per fer més atractiva la participació infantil en la celebració, i el fet que s’hagi convidat totes les associacions de la ciutat. A més, va actuar el grup de batucada Estel i el d’animació Gil&Ratataplam.
La festa major es prolongarà fins al dilluns 10 amb un programa que ofereix més de 80 activitats. Ahir a la tarda es van inaugurar dos exposicions, la dedicada als 50 anys d’Unió de Pagesos al Casal Cívic, i la de l’artista Josep Bonet a la sala Estudi 76.
Avui la festa comença amb un dinar popular davant de la Paeria, el Mercat de Festa Major i la inauguració del nou Balcó Il·lustrat dedicat a la doctora Serafina Valls.
A la tarda les autoritats passejaran pels carrers i hi haurà ball de Prims de Reus i Els Nans de Menàrguens, com a convidats, i el correfoc dels diables Mulafoques de Sabadell. A la nit, actuaran Els Pets, Tribut a Queen Momo i hi haurà una Festa Remember Wonder.