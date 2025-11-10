110 anys de cant coral
L’Orfeó Nova Tàrrega celebra la seua dilatada trajectòria amb un exitós concert especial juntament amb d’altres seccions de la Societat Ateneu. Actualment l’entitat és formada per uns 25 cantants, està dirigida per Victòria Laplana i Elisabet Talavera exerceix la presidència
L’Orfeó Nova Tàrrega està d’aniversari. Aquest 2025 celebra 110 anys de trajectòria, una història que ha estat estretament vinculada a la de la Societat Ateneu de Tàrrega, amb la qual comparteix un llaç indissoluble des dels seus inicis. Més d’un segle després, l’esperit fundacional impulsat pel Mestre Güell continua viu.
Els orígens de l’Orfeó Nova Tàrrega es remunten al 1914, quan Josep Güell, mestre, músic i pedagog, va començar a reunir un grup de cantants per fomentar la pràctica del cant coral a Tàrrega. Home rigorós i perfeccionista, va dedicar un any sencer als assajos previs abans de presentar públicament l’entitat, convençut que la qualitat musical havia de prevaler per sobre de qualsevol pressa. Aquell esperit exigent i entusiasta seria el motor de la llarga trajectòria posterior de l’entitat.
L’any 1915 es considera la data fundacional oficial, coincidint amb la confecció d’una bandera pròpia, brodada per dones veïnes de Tàrrega. D’estil noucentista i de gran bellesa, l’estendard estava decorat amb l’àguila bicèfala de Tàrrega, símbol històric de la ciutat, i brodada a dos cares. En els primers anys, l’Orfeó es va instal·lar al Patronat de Sant Jordi. Però, arran de discrepàncies personals, el Mestre Güell va buscar un nou espai. Amb el suport de Samuel Pereña es va incorporar a la Societat Ateneu, coincidint amb la fundació d’aquesta entitat. A la planta baixa de l’antiga caseta —l’actual entrada de la cafeteria— es va habilitar una sala d’assaig. La relació entre l’Orfeó i l’Ateneu va ser tan estreta que, segons els antics estatuts, el president del cor passava automàticament a ocupar el càrrec de vicepresident honorífic de l’Ateneu, amb veu però sense vot. Més enllà del simbolisme institucional, aquella decisió reflectia el paper central que jugava l’Orfeó com a motor de la vida cultural i ciutadana.
Una de les singularitats de l’Orfeó Nova Tàrrega és que ja va nàixer com a cor mixt en una època en què això no era comú. Fidel a l’esperit pedagògic del seu fundador, també es feien assajos per als fills dels cantants.
Els anys seixanta van significar una autèntica època daurada. Amb Àngel Sans al capdavant, l’Orfeó va assolir la seua màxima esplendor, amb prop de vuitanta cantors. Sans, que també dirigia el Cor Jove de Sant Eloi, el va integrar dins de l’Orfeó, contribuint a la seua expansió i vitalitat. El 1964 l’Orfeó Català va actuar al Teatre Ateneu de Tàrrega amb motiu dels 50 anys de l’Orfeó Nova Tàrrega, i el 1969 aquest va actuar al Palau de la Música Catalana, assolint una fita històrica que va reforçar el seu vincle.
Amb el pas dels anys, l’entitat ha viscut els canvis naturals de cada generació. Directors com el Mestre Vidal, Lluís Maria Virgili, Enric Navàs, Narcís Cercós, Gerard Bellmunt, Anna Arfelis i Victòria Laplana, que hi està actualment al capdavant, han mantingut viu l’esperit coral.
Actualment, el Orfeó Nova Tàrrega està format per uns 25 cantants, està dirigit per Victòria Laplana i és presidit per Elisabet Talavera. L’entitat, que al llarg d’aquests 110 anys ha passat per molts alts i baixos, és conscient dels reptes que afronten totes les agrupacions culturals en una societat marcada per la pressa i la falta de temps. Tot i així, el cor manté l’esperit com a espai de partit i amistat, on la música actua com a nexe comú.
Els assajos se celebren setmanalment i l’Orfeó participa en el concert de Santa Cecília, la cantada de Nadal, el final de curs al claustre del Carme o a la trobada Lleida Canta. També col·labora en iniciatives solidàries i intercanvis corals. La covid va representar un cop força dur però va saber refer-se i avui manté una activitat estable.
L’Orfeó Nova Tàrrega, hereu de les arrels més profundes del cant coral català, viu actualment un moment d’equilibri creatiu. Des dels seus inicis, ha estat un referent de la música coral a la ciutat, però amb la direcció d’Àngel Sans, que es va prolongar durant quatre dècades, el seu repertori es va obrir a nous horitzons, incorporant músiques negres, temes de la Nova Cançó i altres partitures que fusionaven estils i èpoques. Ara redescobreix el que li és propi sense perdre les arrels, mantenint viva la reivindicació de la llengua, els costums i la història, al mateix temps que aposta per nous formats escènics que conviden a sortir de la zona de confort.
No és casualitat que gairebé totes les famílies de Tàrrega hagin tingut, en algun moment, algun membre vinculat a l’Orfeó. La seua història és, en certa manera, també la història de Tàrrega.
Per commemorar el 110 aniversari, l’Orfeó Nova Tàrrega va oferir ahir un concert especial amb diverses seccions de l’Ateneu, com la Coral Infantil Mestre Güell, l’Esbart Albada, les Sevillanes, Swing Tàrrega i la Bachata. “Volíem que l’acte fos més una festa compartida que una celebració protocol·lària”, va destacar Talavera, que va afegir que “volíem fer visible la vida que hi ha a la casa (Societat Ateneu), com creixem junts i com treballem units per la cultura local”.