FUTBOL
El Castellserà perd la imbatibilitat
El Castellserà va perdre el liderat i la imbatibilitat davant d’un Verdú que va ser superior i va firmar un gran partit. L’inici va ser igualat. Els visitants es van avançar en el marcador amb un gol de penal de Jan. Els locals van capgirar el resultat just abans del descans, amb dos gols de Joan (2-1).
A la segona part, el Verdú va aconseguir el control del joc i ràpidament va poder empatar gràcies a Pol (2-2). Vuit minuts més tard, després del rebuig d’un llançament de falta, López va fer el 2-3. El Castellserà ho va intentar, però no va poder amb la intensitat del conjunt visitant. Poc abans d’arribar al final del temps reglamentari, Pol, de nou de penal, va marcar el gol de la sentència (2-4).