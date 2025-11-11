Bellpuig avisa que no es begui de l’aixeta per aigua tèrbola
L’ajuntament treballa per solucionar aquest problema
L’ajuntament de Bellpuig va informar aquest dilluns que l’aigua de l’aixeta no és apta per al consum humà. L’empresa Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, encarregada del servei, va destacar que “l’aigua del canal d’Urgell, d’on es proveeix el municipi, supera els valors límits de terbolesa”. L’ajuntament treballa per solucionar aquest problema.
La setmana passada va aprovar l’adjudicació de la construcció del nou dipòsit de 2.000 metres cúbics. L’alcalde, Jordi Estiarte, va destacar que es tracta d’una actuació “molt necessària” que suposarà “una millora substancial de la qualitat de l’aigua”. El municipi té ara dos dipòsits de 360 m3 cada un amb reserves d’aigua per al consum de mig dia. Això obliga el municipi a potabilitzar en moltes ocasions a demanda, fet que afecta la qualitat de l’aigua.