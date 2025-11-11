La cabanya porcina local augmenta a 37.000 places en una setmana
Quatre ramaders tramiten permisos per criar 33.400 garrins i 4.000 porcs
Les dimensions de la cabanya de porcí de Fraga continuen creixent, i ho faran a una velocitat inusualment elevada si tiren endavant els projectes amb una tramitació que ha impulsat l’ajuntament en l’última setmana: quatre noves instal·lacions sumen capacitat per a més de 37.000 places de porcs, un volum que pràcticament equival a la cinquena part de l’actual, que el departament d’Agricultura del Govern d’Aragó xifra en 188.724 en la seua última estadística oficial.
Crida l’atenció com els dos projectes presentats per l’empresa Desarrollos Ganaderos de Aragón sumen 33.400 places per a garrins quan en l’actualitat n’hi ha 38.886 en tot el terme municipal.
Els altres dos projectes, d’Explotaciones Ganaderas Estiche i de Granges Rovira, sumen 4.000 places per a porcs d’engreix, dels quals la capital del Baix Cinca suma capacitat per a 116.716 actualment.
Completen la creixent cabanya de porcí de la ciutat 22.406 places de recria, 10.120 mares, 600 de reposició i sis per a verros.
Un incendi declarat ahir a la tarda va obligar a evacuar els catorze treballadors de l’escorxador de Fraga i a suspendre l’activitat a les instal·lacions, encara que no es van registrar ferits. Segons van explicar fonts de la Diputació d’Osca, les flames es van propagar pel sostre de climatització de l’edifici. El sinistre es va declarar a primera hora de la tarda i es va donar per controlat abans de les 18.00 hores, malgrat que l’extinció es va retardar per les característiques dels materials afectats. L’incendi va mobilitzar diverses dotacions de Bombers dels parcs de Fraga, Sarinyena i Montsó. L’escorxador de Fraga es troba al costat de l’autovia A-2 i al camí de Massalcoreig.