MUNICIPIS
Municipis de les Garrigues sumen onze pisos socials
L’Incasòl ha adequat quatre equipaments de Bovera, la Granadella, Juncosa i el Soleràs. Del programa Arrelament
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha acabat la rehabilitació i adequació d’edificis municipals de Bovera, la Granadella, Juncosa i el Soleràs, en els quals s’han habilitat set pisos de lloguer social destinats temporalment a col·lectius amb dificultats per accedir a un habitatge. L’actuació forma part del programa Arrelament per l’equitat territorial i ha comptat amb una inversió de 693.230 euros. A més d’aquests set pisos, els ajuntaments, amb suport de la Diputació, n’han rehabilitat quatre més, sumant un total d’onze habitatges públics.
A Bovera s’ha convertit una planta de l’edifici municipal al carrer Nou en allotjament i ha comptat amb un pressupost de 109.555 euros. El consistori ha rehabilitat un altre habitatge. En el cas del Soleràs, l’Incasòl ha dividit la primera planta d’un equipament municipal en dos pisos, habilitant-ne un i fent treballs estructurals en el segon, amb una inversió de 95.148 euros. Mentrestant, a la Granadella, s’ha reformat la planta baixa de l’antiga casa del mestre obtenint dos pisos. L’edifici compta amb un altre habitatge que ha de rehabilitar el consistori, mentre que la resta de l’immoble es destina a alberg municipal. Les obres han costat 208.294 euros. A Juncosa s’han rehabilitat les dos primeres plantes de l’antiga seu de l’ajuntament per acollir tres allotjaments, amb una inversió de 280.232. A més, existeix un quart pis que ja està llogat.
El programa, impulsat per Territori i cofinançat pel ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, busca fixar població, promoure l’equitat territorial i garantir la igualtat d’oportunitats en zones afectades per la despoblació. Precisament, el 2021 es va iniciar el programa amb aquesta prova pilot en aquests pobles de les Garrigues Altes. L’objectiu del programa era revertir la pèrdua de població i proposar accions concretes en l’àmbit de l’habitatge. El programa segueix a Organyà, a l’Alt Urgell.