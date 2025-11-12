Un cafè-tertúlia al mes amb l’alcalde, Joan Carles Sánchez
L’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, va mantenir dijous una tertúlia amb usuaris del Centre de Serveis i veïns, en la qual es van abordar inquietuds i propostes per millorar la qualitat de vida al municipi. La iniciativa va permetre un intercanvi directe i proper: els assistents van exposar les seues necessitats i l’alcalde va informar sobre qüestions d’interès. Van quedar temes sobre la taula, per la qual cosa el cafè-tertúlia es repetirà mensualment.