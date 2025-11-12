Tornen els estornells a Mollerussa: espectacle i molèsties
Una exhibició aèria que contrasta amb queixes per soroll, brutícia i pudor pels excrements d’aquestes aus. El consistori anuncia treballs de neteja urgents i recupera la poda selectiva
Milers d’estornells han tornat a Mollerussa i els seus voltants. Per a molts veïns, les formes que dibuixen les bandades al cel cap al tard són un espectacle admirable. Per a d’altres, en canvi, la tornada implica soroll, brutícia i pudors per les deposicions d’aquestes aus. Entre els més afectats hi ha els residents de l’avinguda del Canal, on aquests ocells tornen a utilitzar les zones amb arbres com a dormidor.
El terra, el mobiliari urbà i les façanes de la zona es desperten de nou escatxigats d’excrements i restes d’olives que les aus deixen caure després d’alimentar-se. Diversos veïns assenyalen que els moments crítics són a partir de les cinc de la tarda i a primera hora del matí, coincidint amb l’arribada i la sortida de les bandades. A aquelles hores plouen restes fecals i el terrabastall dels reclams es fa eixordador. La situació ha motivat noves protestes i la petició d’una actuació immediata.
L’ajuntament de Mollerussa ha anunciat una primera acció de neteja urgent als punts més afectats aquesta mateixa setmana, amb reforços de neteja i retirada de residus per mitigar l’impacte en voreres, calçades i mobiliari.
A més, el consistori reprendrà les campanyes de poda selectiva a l’arbratge amb l’objectiu de reduir els dormidors i millorar la seguretat per als vianants, una mesura que va avançar ja en el ple de la setmana passada.
En els últims anys, el municipi ha assajat diferents mesures per reduir els estornells: foragitar-los amb pirotècnia (2022) o amb altaveus amb sons de rapaços (2023) i mitjançant poda dirigida. La nova intervenció de poda ha estat adjudicada a Parcs i Jardins de Catalunya SL per 18.126 euros, i es portarà a terme de forma coordinada amb els treballs de neteja per maximitzar-ne l’efectivitat. El consistori anunciarà aviat el calendari de poda així com les zones afectades.
El singular ballet aeri dels estornells, tan celebrat per alguns, torna a plantejar el repte de compatibilitzar el fenomen natural amb la convivència urbana.