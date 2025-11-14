Un veïna de Súria mor i dos altres persones queden ferides per un xoc entre dos cotxes i una furgoneta a Riner
L'accident s'ha produït a la C-55 a primera hora de la tarda
Una veïna de Súria, M. C. C., de 63 anys, ha mort aquest divendres en un accident a la C-55 a Riner, al Solsonès, mentre conduïa el seu turisme. Segons el Servei Català de Trànsit, en xoc s'hi han vist implicats dos turismes i una furgoneta i altres dos persones han resultat ferides de diversa consideració.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 14.21 hores des del punt quilomètric 71,1 i s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat –han fet treballs d’excarceració a dos dels vehicles–, i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L'accident obliga a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa (consulta aquí l'estat del trànsit). Aquest any, 126 persones ja han perdut la vida a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit.