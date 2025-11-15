EQUIPAMENTS
Justícia invertirà 160.000 euros en millores en el jutjat de Solsona
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va anunciar ahir a Solsona una inversió de 160.000 euros en el Tribunal d’Instància de la ciutat per “millorar la qualitat del servei i de la infraestructura”. Es remodelarà la sala on s’atenen les víctimes per fer-la “més humana, més assequible i més propera”. El titular de Justícia va recordar que la Generalitat porta “diversos anys” invertint en aquesta seu judicial per poder disposar d’unes instal·lacions “en condicions”.